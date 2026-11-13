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СБУ начала внутреннюю проверку из-за дела "Карфаген", - СМИ

19:13 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
СБУ начала внутреннюю проверку из-за дела "Карфаген", - СМИ Фото: СБУ начала внутреннее расследование (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Служба безопасности Украины приступила к внутренней проверке через материалы расследования дела "Карфаген". Основанием стали данные о вероятной причастности чиновников ведомства к преступной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" ("Радио Свобода").

В ответ на запрос журналистов в СБУ сообщили, что в настоящее время двое должностных лиц спецслужбы, фигурировавшие в расследовании Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уже уволены с должностей.

Ведомство положило начало внутренней проверке по фактам из дела "Карфаген".

В спецслужбе подчеркнули, что оказывают полное содействие следствию и сотрудничают с НАБУ и САП.

В то же время в ведомстве не уточнили, с какой даты идет проверка и кого именно она касается, сославшись на тайну досудебного расследования.

Журналисты также спрашивали СБУ о возможном доступе к системе видеонаблюдения "Безопасный город".

По данным НАБУ и САП, в июле 2026 г. во время подготовки нападения на мужчину возле столичного спортклуба участники преступной группы получали фото и геолокацию авто потерпевшего онлайн.

На обнародованных снимках маркировка указывала, что доступ производился с аккаунта сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В спецслужбе оставили без ответа вопрос о том, установили ли этого сотрудника ГЗНИ, принимали ли к нему меры, а также было ли известно руководству о таких фактах до огласки.

Кроме того, в СБУ не прокомментировали информацию о возможном служебном расследовании генерал-майора по прозвищу "Аким".

По данным следствия, под этим псевдонимом на записях НАБУ вероятно фигурирует Сергей Дука - бывший первый заместитель начальника ГЗНИ СБУ, подозреваемый в руководстве преступной организацией.

Напомним, что 13 ноября генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 65 млн. гривен.

Перед этим, 5 ноября, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции "Карфаген".

Среди фигурантов дела оказались высокопоставленные чиновники СБУ и Нацполиции.

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