Зеленский поручил проработать выезд студентов за границу, но не всех

По информации ведомства, Зеленский сегодня, 17 ноября, провел встречу со студентами. У президента поинтересовались, можно ли облегчить выезд учащихся за границу с целью обучения и стажировки.

Глава государства в ответ акцентировал внимание, что в вопросе выезда за границу необходимо избежать факторы, которые могут создать психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими. Поэтому в этом вопросе необходимо справедливое решение.

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине... Я считаю, что Министерство (образования и науки - ред.) должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь министр образования Оксен Лисовой уже отметил, что его ведомство начнет поиск решения проблемы выезда за границу студентов немобилизационного возраста.

Мобилизационный возраст в Украине

Напомним, предельный возраст призыва украинцев на военную службу сейчас составляет от 27 до 60 лет.

Верховная рада в этом году приняла закон, который снижает нижнюю планку до 25 лет. Но уже более пяти месяцев его не утверждает президент Владимир Зеленский.

При этом студенты в Украине получают отсрочку от мобилизации. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.