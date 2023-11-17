Зеленский поручил проработать выезд студентов за границу, но не всех

Президент Украины Владимир Зеленский поручил облегчить выезд за границу студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента и министра образования Украины Оксена Лисового в Facebook.
По информации ведомства, Зеленский сегодня, 17 ноября, провел встречу со студентами. У президента поинтересовались, можно ли облегчить выезд учащихся за границу с целью обучения и стажировки.
Глава государства в ответ акцентировал внимание, что в вопросе выезда за границу необходимо избежать факторы, которые могут создать психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими. Поэтому в этом вопросе необходимо справедливое решение.
"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине... Я считаю, что Министерство (образования и науки - ред.) должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", - подчеркнул Зеленский.
В свою очередь министр образования Оксен Лисовой уже отметил, что его ведомство начнет поиск решения проблемы выезда за границу студентов немобилизационного возраста.
Напомним, предельный возраст призыва украинцев на военную службу сейчас составляет от 27 до 60 лет.
Верховная рада в этом году приняла закон, который снижает нижнюю планку до 25 лет. Но уже более пяти месяцев его не утверждает президент Владимир Зеленский.
При этом студенты в Украине получают отсрочку от мобилизации. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.