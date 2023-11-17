Зеленський доручив опрацювати виїзд студентів за кордон, але не всіх

За інформацією відомства, Зеленський сьогодні, 17 листопада, провів зустріч зі студентами. У президента поцікавилися, чи можна полегшити виїзд учнів за кордон з метою навчання та стажування.

Глава держави у відповідь наголосив, що у питанні виїзду за кордон необхідно уникнути чинники, які можуть створити психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними. Тому в цьому питанні потрібне справедливе рішення.

"Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, вчені для розвитку чи отримання знань, необхідних Україні... Я вважаю, що Міністерство (освіти та науки - ред.) має опрацювати і дати вам можливість принести ці знання в Україну", - підкреслив Зеленський.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий вже зазначив, що його відомство розпочне пошук вирішення проблеми виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку.

Мобілізаційний вік в Україні

Нагадаємо, граничний вік призову українців на військову службу зараз становить від 27 до 60 років.

Верховна рада цього року ухвалила закон, який знижує нижню планку до 25 років. Але вже понад п'ять місяців його не затверджує президент Володимир Зеленський.

При цьому студенти в Україні одержують відстрочку від мобілізації. Детальніше про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.