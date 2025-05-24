В результате обстрела РФ в Киеве повреждены 9 домов, школы и медучреждение

В результате ночной атаки РФ в Киеве зафиксированы повреждения жилых домов, школ и медучреждения. Продолжается ликвидация последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram .

В Киеве продолжается уточнение информации о последствиях ночной комбинированной атаки России.

По состоянию на сейчас повреждения различной степени зафиксированы в 9 жилых домах. Из-за взрывов во многих квартирах выбиты окна.

Также пострадали 26 автомобилей в трех районах столицы. В Соломенском районе повреждены линии электропередач.

Последствия атаки

В результате обстрелов пострадала социальная инфраструктура. Повреждены две школы в Днепровском и Оболонском районах, в Подольском - помещение поликлиники. В Соломенском районе пострадали отделение "Укрпочты" и котельная.

Фото: последствия атаки РФ на Киев

По последним данным, количество пострадавших в Киеве составляет 14 человек - меньше, чем сообщалось ранее. Ситуация остается динамичной и контролируется соответствующими службами.

На местах разрушений продолжаются работы по уборке строительного мусора и стекла. Выбитые окна уже начали заменять, а пострадавшие обращаются за помощью в специальные штабы.

Спасатели продолжают обнаруживать обломки сбитых российских ракет и беспилотников. Киевлян призывают не прикасаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них по номеру 101.