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В результате обстрела РФ в Киеве повреждены 9 домов, школы и медучреждение

Суббота 24 мая 2025 15:00
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В результате обстрела РФ в Киеве повреждены 9 домов, школы и медучреждение Фото: Ночная такая РФ на Киев (t.me/UA_National_Police)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате ночной атаки РФ в Киеве зафиксированы повреждения жилых домов, школ и медучреждения. Продолжается ликвидация последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.

В Киеве продолжается уточнение информации о последствиях ночной комбинированной атаки России.

По состоянию на сейчас повреждения различной степени зафиксированы в 9 жилых домах. Из-за взрывов во многих квартирах выбиты окна.

Также пострадали 26 автомобилей в трех районах столицы. В Соломенском районе повреждены линии электропередач.

Последствия атаки

В результате обстрелов пострадала социальная инфраструктура. Повреждены две школы в Днепровском и Оболонском районах, в Подольском - помещение поликлиники. В Соломенском районе пострадали отделение "Укрпочты" и котельная.

Фото: последствия атаки РФ на Киев

По последним данным, количество пострадавших в Киеве составляет 14 человек - меньше, чем сообщалось ранее. Ситуация остается динамичной и контролируется соответствующими службами.

На местах разрушений продолжаются работы по уборке строительного мусора и стекла. Выбитые окна уже начали заменять, а пострадавшие обращаются за помощью в специальные штабы.

Спасатели продолжают обнаруживать обломки сбитых российских ракет и беспилотников. Киевлян призывают не прикасаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них по номеру 101.

Атака на Киев

Вечером 23 мая украинские военные зафиксировали движение вражеских ударных дронов в сторону столицы. Над Киевщиной были замечены "Шахеды", в городе и области раздались взрывы - заработали силы противовоздушной обороны.

Уже в ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Киев, одновременно использовав баллистические ракеты и дроны-камикадзе. По данным Воздушных сил, по территории Украины было выпущено 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и сбили 245 дронов.

В Киеве обломки вражеских целей упали в шести районах. В частности, в Оболонском районе получили повреждения жилой дом и торговый центр Blockbuster Mall.

Детали о последствиях ночного удара - в материале РБК-Украина.

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