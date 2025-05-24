В результате обстрела РФ в Киеве повреждены 9 домов, школы и медучреждение
В результате ночной атаки РФ в Киеве зафиксированы повреждения жилых домов, школ и медучреждения. Продолжается ликвидация последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.
В Киеве продолжается уточнение информации о последствиях ночной комбинированной атаки России.
По состоянию на сейчас повреждения различной степени зафиксированы в 9 жилых домах. Из-за взрывов во многих квартирах выбиты окна.
Также пострадали 26 автомобилей в трех районах столицы. В Соломенском районе повреждены линии электропередач.
Последствия атаки
В результате обстрелов пострадала социальная инфраструктура. Повреждены две школы в Днепровском и Оболонском районах, в Подольском - помещение поликлиники. В Соломенском районе пострадали отделение "Укрпочты" и котельная.
По последним данным, количество пострадавших в Киеве составляет 14 человек - меньше, чем сообщалось ранее. Ситуация остается динамичной и контролируется соответствующими службами.
На местах разрушений продолжаются работы по уборке строительного мусора и стекла. Выбитые окна уже начали заменять, а пострадавшие обращаются за помощью в специальные штабы.
Спасатели продолжают обнаруживать обломки сбитых российских ракет и беспилотников. Киевлян призывают не прикасаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них по номеру 101.
Атака на Киев
Вечером 23 мая украинские военные зафиксировали движение вражеских ударных дронов в сторону столицы. Над Киевщиной были замечены "Шахеды", в городе и области раздались взрывы - заработали силы противовоздушной обороны.
Уже в ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Киев, одновременно использовав баллистические ракеты и дроны-камикадзе. По данным Воздушных сил, по территории Украины было выпущено 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и сбили 245 дронов.
В Киеве обломки вражеских целей упали в шести районах. В частности, в Оболонском районе получили повреждения жилой дом и торговый центр Blockbuster Mall.
Детали о последствиях ночного удара - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.