Зеленский допустил возможность "пропорционального обмена" территориями, - WSJ

Во время визита в Вашингтон Зеленский обсуждал с Трампом возможные сценарии мирного урегулирования войны. Украинский лидер не исключил, что вопрос территориальных обменов может появиться на повестке дня.

Вместе с тем Зеленский отметил, что реализация подобных договоренностей чрезвычайно сложная. Во-первых, это потребует переселения большого количества людей из зоны конфликта. Во-вторых, Конституция Украины прямо запрещает отдавать территории другому государству, что делает процесс юридически невозможным без внесения изменений через референдум.

"Несмотря на это, президент отметил, что может рассмотреть лишь вариант так называемых "пропорциональных обменов", но без четкой конкретики. При этом он подчеркнул, что никакие решения по украинским территориям не могут приниматься кулуарно - окончательное слово должно оставаться за гражданами Украины", - пишет издание.