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Україна і РФ почали погоджувати договір інтерконекту для транзиту газу

Новини » Економіка     29.11.2019 - 17:45
Україна і РФ почали погоджувати договір інтерконекту для транзиту газу
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Новий договір необхідний у зв'язку з анбандлінгом ГТС

В рамках газових переговорів Україна і Російська Федерація почали погодження договору інтерконекту для подальшого укладення контракту на транзит газу. Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України" в Facebook.

Повідомляється, що проект договір інтерконекту, який регулює взаємодію операторів газотранспортних систем, був переданий російській стороні ще у вересні, і на минулих переговорах Росія дала свої перші коментарі.

"Такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до остаточного рішення ще далеко", - зазначили в "Нафтогазі".

Зазначимо, укладення нового договору інтерконекту необхідно у відповідності з європейськими правилами після того, як в Україні провели анбандлінг оператора ГТС.

Нагадаємо, раніше в українському Міненерго заявили, що робота щодо умов транзиту газу продовжується.

До цього виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко наголосив, що транзит газу по території України без нового контракту з російським "Газпромом" припиниться 1 січня 2020 року.

Росія і Україна продовжать двосторонні газові переговори на початку грудня
Новини України Російська Федераціятранзит газаАнбандлінг
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