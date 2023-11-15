Зеленский договорился с Мелони о работе над гарантиями безопасности для Украины

Зеленский рассказал, что в разговоре с Мелони поблагодарил за ее личные усилия и сильные шаги Италии для поддержки Украины.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на новые важные результаты во время итальянского председательства в G7 в 2024 году.

"Скоординировали наши совместные усилия и договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности для развития соответствующей Вильнюсской декларации G7", - отметил глава государства.

По его словам, также были затронуты темы оборонного сотрудничества Украины с Италией и необходимости ускорения принятия 12 пакета санкций Европейского союза против России.

Зеленский поблагодарил Италию за поддержку формулы мира и пригласил Мелони принять участие во втором саммите “зерно из Украины”.

Помощь Украине от Италии

Напомним, Италия является союзником Украины с начала полномасштабной войны с Россией. Всего страна передала нам 7 пакетов военной помощи.

Еще месяц назад министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявлял, что готовится восьмой пакет для Украины.

Также вчера, 14 ноября, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что его страна хочет поддерживать Украину во всех аспектах, а не только поставками оружия.

Стоит заметить, что недавно Мелони стала жертвой российских пранкеров. В разговоре она пожаловалась им на "усталость от войны в Украине".