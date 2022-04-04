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Макрон заявив про нові санкції проти Росії за військові злочини в Бучі

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Париж, Понеділок 04 квітня 2022 10:33
Макрон заявив про нові санкції проти Росії за військові злочини в Бучі Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідний новий пакет санкцій проти Росії. За його словами, є явні ознаки того, що російські сили несуть відповідальність за вбивства мирних жителів в українському місті Буча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є дуже чіткі докази, що вказують на військові злочини. Більш-менш встановлено, що російська армія несе відповідальність (за вбивства в Бучі)", - сказав Макрон радіо France Inter.

Ці нові санкції повинні бути націлені на вугілля і нафту, сказав Макрон, якому належить переобрання в цьому місяці.

"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій і дуже чітких заходів", - додав Макрон.

Нагадаємо, станом на 3 квітня з Бучі вивезли тіла 410 мирних жителів. Російські солдати розстрілювали мирних людей в кімнатах для тортур, у дворах, автомобілях, прямо посеред вулиці.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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