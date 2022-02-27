Лукашенко заявив Путіну, що переговори з Україною нібито можуть пройти на кордоні
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив президенту РФ Володимиру Путіну про те, що переговори між Україною та Росією нібито можуть пройти на українсько-білоруському кордоні. За його словами, делегація з Києва нібито все-таки їде на переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на близький до прес-служби Лукашенка Telegram- канал "Пул першого".
Повідомляється, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським Лукашенко звернувся до Путіна з пропозицією, щоб російська делегація затрималася в Гомелі. Нібито у зв'язку з тим, що "українська делегація затримується".
За інформацією білоруської сторони, переговори плануються в Гомельській області, на білорусько-українському кордоні.
Зазначимо, офіційної інформації від Києва щодо цього поки що немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський поговорив по телефону з Лукашенком, але подробиць бесіди не було.
Детальніше про ситуацію з переговорами читайте в матеріалі РБК-Україна.