Зеленский провів переговори з Лукашенком
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Український гарант Володимир Зеленський провів переговори з лідером Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України в Telegram.
"Поговорив з Олександром Лукашенком", - написав Зеленський.
Деталей та інших подробиць перемов поки не повідомлялось.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі були випущені ракети в сторону України.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що не буде проводити переговори з Росією у Білорусі, куди ніби то прибула російська делегація.