Зеленский провів переговори з Лукашенком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України в Telegram .

Деталей та інших подробиць перемов поки не повідомлялось.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі були випущені ракети в сторону України.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що не буде проводити переговори з Росією у Білорусі, куди ніби то прибула російська делегація.