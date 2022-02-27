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Зеленский провів переговори з Лукашенком

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 13:47
Зеленский провів переговори з Лукашенком Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Український гарант Володимир Зеленський провів переговори з лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України в Telegram.

"Поговорив з Олександром Лукашенком", - написав Зеленський.

Деталей та інших подробиць перемов поки не повідомлялось.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі були випущені ракети в сторону України.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що не буде проводити переговори з Росією у Білорусі, куди ніби то прибула російська делегація.

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