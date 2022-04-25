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Зеленський бачить США лідером серед країн - гарантів безпеки України у майбутньому

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 09:42
Зеленський бачить США лідером серед країн - гарантів безпеки України у майбутньому Фото: Зеленський зустрівся з делегацією США (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Зеленський бачить США лідером серед майбутніх країн - гарантів безпеки України. Під час зустрічі президента з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Президент України обговорив з делегацією США питання, які нині є пріоритетними для держави, що воює, - оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку нашої країни та гарантії безпеки.

Він відзначив, що надана США оборонна підтримка на загальну суму 3,4 млрд доларів є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. Глава держави наголосив: це сприяння вже допомагає вивести оборонні спроможності України на якісно новий рівень.

Окрему увагу приділили санкційній політиці, яка має й надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора.

"Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів", - акцентував Зеленський і передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

Обговорюючи шляхи активізації фінансової підтримки України як для сприяння економіці, так і для відбудови нашої держави, президент окремо відзначив важливість розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсували повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні. Також було оголошено про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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