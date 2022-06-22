У Байдена назвали три ключові цілі самітів НАТО і G7: все стосуються України

Президент США Джо Байден буде переслідувати три головні цілі в ході майбутніх самітів G7 і НАТО в кінці червня. Всі стратегічні цілі пов'язані з дозволом війни в Україні.

Про це заявити координатор з питань стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна .

Першою метою є посилення непохитної підтримки з боку США демократичної, суверенної України, а також притягнення Росії до відповідальності за її війну.

В якості другої мети в Білому домі назвали управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на паливо і продовольство.

Третьою ключовою метою названо формування інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні і корумповані підходи.