У Байдена назвали три ключові цілі самітів НАТО і G7: все стосуються України
Президент США Джо Байден буде переслідувати три головні цілі в ході майбутніх самітів G7 і НАТО в кінці червня. Всі стратегічні цілі пов'язані з дозволом війни в Україні.
Про це заявити координатор з питань стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.
Першою метою є посилення непохитної підтримки з боку США демократичної, суверенної України, а також притягнення Росії до відповідальності за її війну.
В якості другої мети в Білому домі назвали управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на паливо і продовольство.
Третьою ключовою метою названо формування інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні і корумповані підходи.
Нагадавши, Байден заявив, що навряд чи відвідає Україну в рамках європейського турне в кінці червня. Крім того, американський президент висловив упевненість в тому, що Україна в майбутньому приєднається до Євросоюзу.
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