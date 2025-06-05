В Брянской области поразили установки "Искандер", готовившиеся пустить ракеты по Киеву

Подразделения ВСУ вместе с СБУ нанесли ракетный удар по району сосредоточения ракетных войск РФ в Брянской области. Одна пусковая установка "Искандер" ликвидирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

По данным Генштаба, подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву. "Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений ВСУ и СБУ цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две с большой вероятностью получили повреждения. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.