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В Брянской области поразили установки "Искандер", готовившиеся пустить ракеты по Киеву

Украина, Четверг 05 июня 2025 10:43
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В Брянской области поразили установки "Искандер", готовившиеся пустить ракеты по Киеву Фото: пусковая установка "Искандер" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подразделения ВСУ вместе с СБУ нанесли ракетный удар по району сосредоточения ракетных войск РФ в Брянской области. Одна пусковая установка "Искандер" ликвидирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

По данным Генштаба, подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву.

"Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений ВСУ и СБУ цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две с большой вероятностью получили повреждения. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Ракетные установки "Искандер"

Наземные установки "Искандер" - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы.

Модификации:

  • "Искандер-М" - оснащен баллистическими ракетами.
  • "Искандер-К" - использует крылатые ракеты Р-500 (аналог "Калибра").

Типы ракет:

  • Баллистические: 9М723, 9М728
  • Крылатые: Р-500 (9М729)

Дальность стрельбы:

  • Искандер-М: Официально - до 500 км (согласно Договору о РСМД, от которого Россия вышла 2019 году) По оценкам НАТО и экспертов, до 700 км и выше.
  • Искандер-К (с крылатыми ракетами): До 1500-2000 км.

Россия запускает по Украине ракеты "Искандер" из приграничных областей.

ПВО ВСУ (например, системы Patriot, NASAMS, IRIS-T, С-300) успешно сбивают ракеты "Искандер". Однако из-за высокой скорости и маневрирования ракеты "Искандер" сложны для перехвата.

Россия планирует изготовить в 2025 году сотни ракет для атак по территории Украины, в частности 750 баллистических ракет 9М723 для ОТРК "Искандер"

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