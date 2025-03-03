Как Россия изменила подход в ракетных обстрелах: объяснение ГУР

"Во-первых, удары стали комбинированными. Во-вторых, и россияне, и мы научились нормально планировать поражение объектов, при этом расходуя меньшее количество ракет, беспилотных летательных систем, для достижения максимального результата. В-третьих, выбираются те приоритетные объекты, поражение которых будет иметь наибольший эффект", - сказал он.

По его словам, к тому же удары не просто комбинированные - они скоординированы во времени: идут ракеты, беспилотники, снова ракеты. Это перегружает систему противовоздушной обороны. "Россияне понимают, какие наши возможности, где размещены наши системы противовоздушной обороны, для того, чтобы их обойти", - добавил он.

Как отметил Скибицкий, если раньше действительно запускалось по 70 ракет, они все летели по одному маршруту: заходили через Луганскую область и направлялись сразу на Киев. "Сейчас вы такой картины уже не увидите. Ракеты заходят с любой стороны, летают по территории Украины, обходят все средства и районы противовоздушной обороны и пытаются достичь цели", - рассказал представитель ГУР.

Скибицкий сообщил, что сейчас все стало значительно сложнее. "Нам необходимо проводить маневры сил и средств противовоздушной обороны. Во-вторых, мы понимаем, когда россияне проводят разведку объектов, за какими объектами они наблюдают. После удара они сразу проводят доразведку и в короткий срок повторно наносят удары. Это, по сути, добивание тех объектов, которые они не поразили за первые и вторые удары", - сказал он.

Представитель ГУР напомнил, что когда раньше россияне наносили удары 70 ракетами, эффективность не всегда была высокой. "Наша система противовоздушной обороны очень хорошо работала, когда имела достаточное количество зенитных ракет. Кроме того, повторюсь, это были простые прямолинейные удары. Сейчас это совсем другое", - добавил он.

"Плюс, если тогда они могли применить 20-30 беспилотных летательных аппаратов в одном ударе, то сейчас это 150. Такой подход противника требует совсем другого внимания системы противовоздушной обороны и это совсем другая нагрузка на систему. Раньше они запускали беспилотники поздно вечером и они долетали до утра. А сейчас они могут запускать беспилотники, начиная с утра. Последние тенденции - это запуск беспилотников вечером, которые начинают достигать цели на нашей территории, начиная с 23 часов и до самого утра. То есть это уже идет непрерывно, что повышает уровень существующей угрозы", - пояснил Скибицкий.