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Зеленский дал поручение Сырскому по плану победы

Украина, Воскресенье 06 октября 2024 20:44
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Зеленский дал поручение Сырскому по плану победы Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе будет работать с партнерами по плану победы. К этому также подключат Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Как рассказал президент, он сегодня говорил с Сырским относительно фронта. В частности, Сырский доложил о ситуации на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

"Говорил с Главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности", – рассказал Зеленский.

В то же время он отметил, что отправил начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину в Вашингтон.

Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что в рамках визита в США на встречах с коллегой Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Гаррис и Дональдом Трампом представит собственный план победы Украины, тесно связанный с военной помощью со стороны Штатов.

Позже стало известно, что план победы представят украинцам, хотя некоторые детали все же останутся закрытыми.

Недавно Зеленский также прокомментировал план победы и объяснил, как он усугубит позицию Украины.

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Владимир Зеленский
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