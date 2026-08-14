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Зеленский дал дипломатам дедлайн по санкциям против производителей ракет в РФ

21:22 14.08.2026 Пт
2 мин
Параллельно под санкции уже попали суда, вывозившие ворованное украинское зерно
aimg Валерия Абабина
Зеленский дал дипломатам дедлайн по санкциям против производителей ракет в РФ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украинская дипломатия получила конкретный дедлайн – до конца сентября добиться санкций мира против российских компаний и лиц, работающих на войну, в том числе на производство ракет и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского и заявление уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка .

Какую задачу поставил президент

Речь шла о том, что значительная часть работающих на войну российских предприятий до сих пор не находится под санкциями мира - и это нужно исправить уже в течение августа-сентября.

Президент подчеркнул, что это прямая задача для украинской дипломатии, и пообещал лично поднимать этот вопрос на переговорах.

"Мы будем говорить с лидерами на всех рабочих уровнях. Прямая задача для украинской дипломатии - в значимых юрисдикциях мира должны быть в санкциях те компании и физические лица из России, лица, которые России помогают, чье влияние действительно имеет значение с точки зрения затягивания этой войны и производства российских ракет и беспилотников", - сказал президент.

Санкции за ворованное зерно

Параллельно Украина уже сделала свой шаг. Президент подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий, а также задействованных в этом судов.

В санкционный пакет вошли 13 морских судов, 11 граждан России и 28 юридических лиц. Суда ходят под флагами РФ(8), Панамы(3), а также Белизу и Сент-Китс и Невису по одному.

Ограничения ввели и против владельцев этих судов, их капитанов и компаний, вовлеченных в вывоз зерна.

По словам уполномоченного президента по санкционной политике Владислава Власюка, Украина передаст партнерам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

"Незаконный вывоз украинского зерна из временно оккупированных территорий должен иметь последствия для всех, кто к этому причастен: от компаний и владельцев до капитанов и судов. Рассчитываем, что наши международные партнеры не будут допускать его попадания на свои рынки", - отметил Власюк.

Напомним, Украина последовательно расширяет санкции против питающих российскую военную машину. В конце июля Киев ввел ограничения против 23 оборонных компаний РФ . Как отмечал Власюк, каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет и дронов.

Параллельно Украина добивается синхронных шагов от партнеров. В начале июля Власюк сообщал, что ЕС готовит отдельный пакет санкций против производителей ключевых компонентов для дронов "Шахед"

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