Сырский заявил о наращивании ударов по военным объектам на территории РФ
Украина продолжает наращивать удары по военным объектам в России. Так будет до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против нашей страны.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства", - говорится в сообщении.
Сырский отметил, что дистанция поражения DeepStrike (украинскими ударными беспилотниками) вглубь территории РФ достигла уже 1700 километров. Кроме того, он анонсировал, что готовятся новые дальнобойные средства, и они будут применены.
"За этот год целями успешного комплексного огневого поражения на территории российской федерации стали 377 объектов военного назначения", - добавил главком ВСУ.
Напомним, что в этой же заметке Александр Сырский сообщил, что год назад преимущество российских войск в вопросе артиллерийских боеприпасов составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2. По словам главкома, в этом есть несколько причин.
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