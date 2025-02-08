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Сырский заявил о наращивании ударов по военным объектам на территории РФ

Суббота 08 февраля 2025 18:15
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Сырский заявил о наращивании ударов по военным объектам на территории РФ Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украина продолжает наращивать удары по военным объектам в России. Так будет до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против нашей страны.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что дистанция поражения DeepStrike (украинскими ударными беспилотниками) вглубь территории РФ достигла уже 1700 километров. Кроме того, он анонсировал, что готовятся новые дальнобойные средства, и они будут применены.

"За этот год целями успешного комплексного огневого поражения на территории российской федерации стали 377 объектов военного назначения", - добавил главком ВСУ.

Напомним, что в этой же заметке Александр Сырский сообщил, что год назад преимущество российских войск в вопросе артиллерийских боеприпасов составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2. По словам главкома, в этом есть несколько причин.

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Война в Украине Российская Федерация Александр Сырский
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