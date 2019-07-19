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Зеленський звільнив посла України в США

Новини » Політика    19.07.2019 - 16:22
Зеленський звільнив посла України в США
Фото:Валерій Чалий (УНІАН)

Відповідний указ був оприлюднений 19 липня

Президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідний указ був оприлюднений 19 липня.

"Звільнити Чалого Валерія Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки, а також з посад Надзвичайного і Повноважного посла України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом", - йдеться в указі №540/2019.

Зеленський звільнив посла України в СШАНагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення Надзвичайних і Повноважних послів України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв рішення змінити 12 керівників посольств по всьому світу. Таким чином, глава держави ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.

Крім того, заступника голови офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що Україна не буде призначати нового посла України в Російській Федерації. Українським посольством в Росії продовжить керувати тимчасово повірений у справах України в РФ.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки
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