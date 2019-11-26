Зеленський закликав зібрати Кабмін через борги по виплаті зарплат

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський закликав зібрати Кабмін через зарплати лікарям і вчителям

Президент Володимир Зеленський закликав зібрати Кабінет міністрів через борги по виплаті зарплат лікарям і вчителям. Про це він заявив у відеозверненні.

Зеленський назвав виплату зарплат вчителям і лікарям пріоритетним питанням.

"Я розумію, що в нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіші пріоритетні питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно дуже швидко це питання", - заявив він.

Їду до наших добрих друзів та надійних союзників – у Естонію та Литву. Маємо обговорити протидію спільним загрозам зі Сходу та спільні можливості на Заході. Але не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що за найближчі два дні Кабмін погасить заборгованості із зарплати перед лікарям та вчителям. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 25 листопада 2019 р.

Президент висловив впевненість, що за найближчі два дні Кабмін погасить заборгованості із зарплати.

"Але не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що за найближчі два дні кабмін погасить заборгованості із зарплати перед лікарям та вчителям", - заявив він.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що Кабінет Міністрів України проголосує за виділення додаткових 700 млн грн на покриття заборгованості по виплаті зарплат лікарям в регіонах.

Крім того, 19 жовтня близько сотні вчителів шкіл Лугинського району Житомирської області на кілька годин обмежили рух транспорту на трасі "Київ-Ковель", щоб привернути увагу до питання невиплати їм заробітної плати.

Відзначимо, Кабмін раніше повідомляв, що на погашення боргу по заробітній платі перед шахтарями буде виділено один мільярд гривень.