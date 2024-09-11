Зеленский о слухах по поводу переговоров с Россией: я полномочия никому не давал

Для того чтобы Украина начала переговоры с Россией, нужно, чтобы президент предоставил соответствующие полномочия. Однако глава Украины такие полномочия не предоставлял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Киеве.

Журналисты отметили, что сейчас циркулирует много информации о переговорах с россиянами. И мало того, эта информация идет от стран, с которыми Украина сотрудничает, таких, как Катар и Турция. В связи с этим президента спросили, насколько серьезны эти разговоры и когда бы это могло произойти.

"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что настоящий мир не должен иметь никаких альтернатив.

"Никаких замороженных оккупаций! Никаких брошенных в плену людей!", - подчеркнул он.