Зеленский четко ответил Путину на заявления о "паузе" в войне

Украина, Вторник 24 февраля 2026 03:15
UA EN RU
Зеленский четко ответил Путину на заявления о "паузе" в войне Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления российского диктатора Владимира Путина о паузе в войне ложью и заявил, что Украине нужно не временное затишье, а полное завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Зеленский отметил, что утверждение Кремля о якобы намерениях Украины использовать возможное перемирие для перегруппировки является "демагогией и ложью".

По словам президента, Россия сама нуждается в паузе не меньше, чем Украина, ведь ежемесячно мобилизует около 40 тысяч военных и несет значительные потери на фронте.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо реальное прекращение огня - "вчера, сегодня, завтра", однако ключевой целью остается именно завершение войны, а не краткосрочная пауза.

Кроме того, ссылаясь на данные украинской разведки, глава государства отметил, что продвижение российских войск в 2025 году происходит чрезвычайно медленно и сопровождается большими потерями. Он также обратил внимание на значительные спорные участки фронта, где Россия заявляет о контроле, но фактически не удерживает позиции.

Отдельно президент сообщил о недавних успехах украинских сил на юго-восточном направлении, которые, по его словам, стали возможными в частности благодаря ограничению несанкционированного использования российскими войсками спутниковых систем связи.

Переговоры Украины и РФ

Накануне руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заинтриговал заявлением о мирных переговорах. По его словам, переговоры между Украиной и РФ приближаются к моменту, когда сторонам придется принимать окончательные решения.

После последних переговоров в Женеве стороны смогли сблизить позиции по военным вопросам, в частности по механизмам контроля за соблюдением возможного перемирия. В то же время в политическом направлении сдвигов пока нет. Ключевой темой остается вопрос контроля над неоккупированной частью Донбасса.

Следующий раунд переговоров может состояться уже до конца февраля, заявлял президент Владимир Зеленский.

