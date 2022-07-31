Знову "аналогів немає"? Путін надумав озброїти флот новими ракетними комплексами
Президент РФ Володимир Путін заявив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає". Вони розпочнуться найближчими місяцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час параду на честь Дня ВМФ, що у неділю, 31 липня, проходить у Санкт-Петербурзі.
"Флот успішно, з честю виконує стратегічні завдання на рубежах нашої країни і в будь-якому районі світового океану, має високу готовність до активних дій своїх берегових, надводних, повітряних, підводних сил і засобів. Вони постійно вдосконалюються. Досить згадати новітні, які не мають аналогів у світі гіперзвукові ракетні комплекси "Циркон", для яких немає жодних перешкод. Шановні товариші, їхнє постачання до Збройних сил Росії розпочнеться найближчими місяцями", - сказав Путін.
Він зазначив, що першим ракети "Циркон" отримає корабель "Адмірал Горшков".
Також Путін похвалився, що нібито можливості цих ракет безмежні. А "район несення служби корабля, оснащеного гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон", буде обраний, зважаючи на інтереси забезпечення безпеки Росії".
Що відомо про ракету "Циркон"?
Путін оголосив про створення нового гіперзвукового зброї в 2018 році, заявивши, що воно здатне вразити практично будь-яку точку світу і ухилитися від протиракетного щита, побудованого США.
Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).
Як повідомлялося, у травні Північний флот Російської Федерації провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" поблизу Швеції та Фінляндії.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року Росія провела ряд випробувань гіперзвукової ракети "Циркон" в Баренцевому морі.
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