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У Росії кажуть, що запускають серійне виробництво нових ракет

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Москва, Субота 20 серпня 2022 20:54
У Росії кажуть, що запускають серійне виробництво нових ракет Фото: у Росії кажуть, що запускають серійне виробництво нових ракет (скриншот з відео Міноборони РФ)
Автор: Іван Носальський

У Росії заявили про "початок" серійного виробництва протикорабельних гіперзвукових ракет "Циркон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яке наводить "Газета.ru".

"Починаємо серійне виробництво ракет "Циркон". У нас фактично вона (ракета - ред.) поставлена на озброєння, і в цьому році це вже буде зафіксовано документально, назвемо це так", - заявив Шойгу.

Він також додав, що країна-агресор продовжує виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал".

Варто зауважити, що, за словами президента РФ Володимира Путіна, гіперзвукові ракети "Циркон" нібито здатні вразити ціль в будь-якій точці світу. При цьому вони можуть розвивати швидкість до понад 9,5 тисяч кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" у ЗС Росії, яким, нібито "аналогів немає".

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Министерство обороны РФ Російська Федерація Сергей Шойгу
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