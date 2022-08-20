У Росії кажуть, що запускають серійне виробництво нових ракет
У Росії заявили про "початок" серійного виробництва протикорабельних гіперзвукових ракет "Циркон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яке наводить "Газета.ru".
"Починаємо серійне виробництво ракет "Циркон". У нас фактично вона (ракета - ред.) поставлена на озброєння, і в цьому році це вже буде зафіксовано документально, назвемо це так", - заявив Шойгу.
Він також додав, що країна-агресор продовжує виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал".
Варто зауважити, що, за словами президента РФ Володимира Путіна, гіперзвукові ракети "Циркон" нібито здатні вразити ціль в будь-якій точці світу. При цьому вони можуть розвивати швидкість до понад 9,5 тисяч кілометрів на годину.
Нагадаємо, раніше Путін заявив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" у ЗС Росії, яким, нібито "аналогів немає".
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