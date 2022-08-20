У Росії кажуть, що запускають серійне виробництво нових ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яке наводить " Газета.ru ".

"Починаємо серійне виробництво ракет "Циркон". У нас фактично вона (ракета - ред.) поставлена на озброєння, і в цьому році це вже буде зафіксовано документально, назвемо це так", - заявив Шойгу.

Він також додав, що країна-агресор продовжує виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал".

Варто зауважити, що, за словами президента РФ Володимира Путіна, гіперзвукові ракети "Циркон" нібито здатні вразити ціль в будь-якій точці світу. При цьому вони можуть розвивати швидкість до понад 9,5 тисяч кілометрів на годину.