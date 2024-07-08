Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ

РФ совершила массированную атаку по Украине , выпустив почти 40 ракет разных типов. Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. В частности, одна из ракет разрушила новый корпус детской больницы "Охматдет" в столице, а в Днепропетровской области повреждена жилая девятиэтажка. Число жертв и пострадавших продолжает расти.

Главное о последствиях атаки в Киеве и других городах на этот момент - собрало РБК-Украина в материале.

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Чем атаковала РФ и сколько ракет сбили

Около 10 утра произошел комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. По предварительным данным, российские войска выпустили 38 ракет разных типов, из них уничтожили 30. Так, в общем было сбито:

1 из 1 аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал";

3 из 4 баллистических ракеты "Искандер-М";

11 из 13 крылатых ракет Х-101;

12 из 14 крылатых ракет "Калибр";

3 из 3 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69.

Также не удалось сбить 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон" и 2 крылатые ракеты Х-22.

Всего во время этой атаки враг повредил более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения. Число жертв по стране уже возросло до 31, пострадавших - 125.

Аварийно-спасательные работы на местах самых больших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики.

Киев

В столице во время ракетного удара зафиксировали последствия в ряде районов, а именно:

в Соломенском районе повреждены 2 этажа многоэтажного здания, разрушение на площади 1500 м.кв., 7 человек погибли. В здании возник пожар, который уже ликвидирован. Продолжается разбор завалов.

в Голосеевском - повреждены детсад, гаражи, загорелись автомобили;

в Днепровском - загорелись обломки в жилой застройке.

в Дарницком районе поврежден частный дом, одна женщина получила ранения;

в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.

в Деснянском районе возгорание дома.

Самые большие разрушения в Шевченковском районе города. Там под удар ракеты Х-101 попала детская больница "Охматдет". Россияне попали по корпусу, где дети получали диализ - очищение крови при почечной недостаточности. Повреждены реанимационные, операционные, онкологические отделения. Продолжается разбор завалов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что был поврежден корпус Центра детской кардиохирургии, расположенный на территории "Охматдета", где на тот момент проходили три операции на сердце. По его словам, в результате взрыва повреждены окна, произошло загрязнение грудной полости пациентов, сейчас детей пытаются спасти в других медучреждениях.

Всего в больнице повреждены пять корпусов, там нет света, кислорода и водоснабжения, поэтому пациентов нескольких отделений эвакуируют. Ляшко добавил, что пострадали многие врачи, однако они продолжают оказывать помощь другим.

Фото: люди помогают разбирать завалы в больнице "Охматдет" (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Подтверждена гибель двух взрослых в больнице Охматдет. Один из них - врач медучреждения. Также предварительно, два человека погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие. Повреждено здание медучреждения. Экстренные службы работают на месте", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также на Сырце в Киеве разрушен целый подъезд. Под завалами слышат крики людей. Спасательная операция продолжается.

Фото: в Шевченковском районе Киева полностью разрушен один из подъездов дома (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, во время повторной атаки на столицу, разрушилось еще одно медучреждение. По подсчетам Офиса генпрокурором, там 7 погибших и трое травмированных. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что враг ударил по роддому. Из открытых источников известно, что речь идет о клинике "Исида".

Двое пострадавших из других районов скончались в больнице.

Предварительно 7 погибших и в бизнес-центре в Соломенском районе. Везде работают экстренные службы. Информация уточняется и обновляется.

Фото: во время повторного удара по столице целью россиян снова стало медучреждение (t.me/dsns_telegram)

Всего известно о 96 пострадавших в Киеве, среди них - трое детей. 52 раненых госпитализировали. Другим - оказали помощь на месте. В больнице "Охматдет" 16 пострадавших, семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Киевская область

В Киевской области известно о двух пострадавших, которые получили осколочные ранения. Им предоставили необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате падения вражеских обломков зафиксировано возгорание травяного настила, которое было ликвидировано ГСЧС.

Также правоохранители зафиксировали повреждение двух частных домов, магазина и одного автомобиля.

Кривой Рог

В Кривом Роге глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о нескольких попаданиях, в том числе по административному зданию промышленного предприятия. На сегодня в городе 10 погибших и 47 пострадавших.

9 июля объявлено в городе днем траура.

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", целью ракеты стало их предприятие.



Фото: россияне попали ракетой в админздание "Метинвест" (metinvestholding.com/ua)

Днепр

Несколько прилетов было в Днепре. В частности, там повреждена девятиэтажка. Там разрушены крыша и технический этаж, повреждены автомобили, частичное разрушение получило двухэтажное здание СТО и повреждено предприятие.

В городе погиб мужчина. На данный момент известно о 12 пострадавших.

Фото: в Днепре в результате ракетного удара россиян повреждена девятиэтажка (t.me/dnipropetrovskaODA)

Покровск

В Донецкой области в Покровске разрушено одно из промышленных предприятий. Погибли люди: три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, множественные резаные раны и осколочные ранения получили 24-летний мужчина и женщина 36 лет.

Фото: в Покровске попадание в предприятие (t.me/pgo_gov_ua/24864)

РФ сделала циничное заявление

В Минобороны России сегодня заявили, что сегодняшние удары по Украине наносились так называемым "высокоточным оружием" и якобы в ответ на так называемые "попытки нанесения Киевом ущерба объектам российской энергетики и экономики".

"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - цинично заявили в РФ.

Украина созывает Совбез ООН, реакция Зеленского

В ответ на массированный удар РФ, в частности по "Охматдету" и медучреждению в Днепровском районе столицы, Украина созывает чрезвычайное заседание Совбеза ООН. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве. Также глава государства пообещал, что Украина "бесспорно ответит нелюдям из России".