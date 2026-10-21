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Уиткофф поедет в Осло после встречи с Путиным: ждут детали

11:45 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Уиткофф поедет в Осло после встречи с Путиным: ждут детали Фото: посланец Трампа Стив Уиткофф (president.gov.ua)
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После встречи с главой Кремля в Петербурге американский посланник Стив Уиткофф снова должен приехать в Осло. Там его уже ждут, чтобы из первых уст услышать подробности этого разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание iNyheter.

Спецпосланник США Стив Уиткофф после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным уедет в Осло. В Норвегии ждут детали этого разговора.

Накануне, 20 октября, Уиткофф вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским был в Осло на переговорах по войне в Украине. Они проходили в правительственной резиденции. Также там были премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным NRK, Зеленский попросил Норвегию и Финляндию устроить эту встречу. Другой спецпосланник США Джаред Кушнер участвовал дистанционно.

Цель встречи - составить мирное предложение, которое передадут России. По данным американского издания Axios, к разговору могли присоединиться представители нескольких европейских стран, ЕС и НАТО.

"Мы хотим работать над тем, чтобы эта война могла закончиться по дипломатическому пути. Чтобы мог быть длительный и справедливый мир", - сказал премьер-министр Норвегии.

Он подчеркнул, что важно выяснить, какой мандат президент США Дональд Трамп дал Уиткоффу и Кушнеру.

Напомним, Стубб после встречи в Осло рассказал, что стороны нашли идеи для мирного урегулирования.

Их должны представить России в Санкт-Петербурге.

Как сообщало РБК-Украина, Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург в среду утром.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор примет его ориентировочно в первой половине дня.

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