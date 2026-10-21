ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Уиткофф прибыл в Петербург: что известно о переговорах США и РФ

09:31 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Уиткофф прибыл в Петербург: что известно о переговорах США и РФ Фото: посланец Трампа Стив Виткофф (president.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

21 октября переговорщик президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Петербург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, самолет ВВС США утром в среду приземлился в аэропорту Пулково. Встретил его спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Его кортеж уже уехал в Санкт-Петербург. Американская сторона пока никак не комментировала приезд Уиткоффа.

Обновлено в 09:32. Уиткофф и Дмитриев прибыли в Константиновский дворец для переговоров.

Обновлено в 10:00.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор примет Уиткоффа ориентировочно в первой половине дня. Главной темой переговоров будет вопрос войны с Украиной. Джаред Кушнер не приехал в РФ по болезни.

СМИ сообщают, что он, вероятно, присоединится к разговору онлайн.

Напомним, вчера в Осло президент Украины Владимир Зеленский встретился с переговорщиками Трампа.

Президент Финляндии Александр Стубб, являвшийся участником переговоров, заявил, что стороны нашли элементы мирного урегулирования, которые представят в Санкт-Петербурге.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются в ближайшее время организовать встречу с Уиткоффом.

По его словам, американский переговорщик сможет рассказать главе Кремля о разговорах с украинцами и европейцами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Москва Стив Уиткофф
Новости
В Киеве РФ ударила по 24-этажке, есть погибшие
В Киеве РФ ударила по 24-этажке, есть погибшие
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко