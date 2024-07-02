Зеленский ждет на Ставке доклад по ситуации со связью при отключениях света

"Поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для гарантирования связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не соблюдает соответствующие решения", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент поручил также министру энергетики Герману Галущенко "буквально в ежедневном режиме информировать население о состоянии работ в энергетике, имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их заполнения".

"Правительство должно и гораздо активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период", - подчеркнул глава государства.