Минэнерго: пока рано делать прогнозы об отключении света зимой

Делать прогнозы относительно того, какой будет ситуация с энергетикой в Украине в осенне-зимний период еще рано.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, пока еще рано говорить о каких-либо ограничениях зимой. Сейчас в Украине удалось восстановить часть оборудования, которое является критическим. Кроме этого, идет подготовка этого оборудования и объектов генерации к осенне-зимнему периоду.

"Сейчас у нас идет и ремонтная кампания на атомных энергоблоках. Все эти атаки доставляют дополнительные проблемы энергетической системе, но сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Но конечно ситуация может меняться ежедневно и после каждой атаки", - сказала Гринчук.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что этой зимой в Украине возможны графики отключения электроэнергии даже при условии ремонта генерации.

14 июня гендиректор Yasno Сергей Коваленко предполагал, что зимой электроснабжение для украинцев может быть ограничено до 5-6 часов в день из-за более высокого пика потребления по сравнению с летним периодом.

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