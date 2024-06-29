"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
Отключения света в Украине зимой могут быть по 12 часов. Это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко в интервью Delo.ua.
Он отметил, что реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа. Для этого сначала необходимо спрогнозировать дефицит, а также знать, каковы будут вероятное потребление и генерация.
Как объяснил Коваленко, в настоящее время часть энергоблоков АЭС в ремонте. Но осенью они заработают, а, следовательно, выработка электроэнергии будет больше. Также проходят ремонтные работы на ГЭС и ТЭС.
Гендиректор Yasno предположил, что генерация к осени увеличится, если не учитывать обстрелы, которые могут внести коррективы. Но при этом зимой потребление электроэнергии больше всего.
"Мой базовый прогноз - в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз - 12 часов без света", - сказал Коваленко.
По его словам, ситуация может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не будет договоренности об импорте. Но также ситуацию может и улучшится, если восстановят все запланированное и температура будет благоприятна.
Ситуация со светом в Украине
В результате российских атак в Украине были разрушены несколько ТЭС, в том числе Змиевская под Харьковом и Трипольская в Киевской области. На днях Ивано-Франковская ОВА заявила, что Бурштынская ТЭС также не подлежит возобновлению после вражеских обстрелов.
Кроме того, россияне атаковали распределительные сети в Украине. Все это привело к тому, что энергетики вынуждены вводить ограничения.
Как сообщало "Укрэнерго", сегодня в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключения света.
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