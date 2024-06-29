ua en ru
Сб, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno

Украина , Суббота 29 июня 2024 11:52
UA EN RU
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno Фото: украинцы зимой могут быть 12 часов в сутки без света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света в Украине зимой могут быть по 12 часов. Это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко в интервью Delo.ua.

Он отметил, что реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа. Для этого сначала необходимо спрогнозировать дефицит, а также знать, каковы будут вероятное потребление и генерация.

Как объяснил Коваленко, в настоящее время часть энергоблоков АЭС в ремонте. Но осенью они заработают, а, следовательно, выработка электроэнергии будет больше. Также проходят ремонтные работы на ГЭС и ТЭС.

Гендиректор Yasno предположил, что генерация к осени увеличится, если не учитывать обстрелы, которые могут внести коррективы. Но при этом зимой потребление электроэнергии больше всего.

"Мой базовый прогноз - в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз - 12 часов без света", - сказал Коваленко.

По его словам, ситуация может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не будет договоренности об импорте. Но также ситуацию может и улучшится, если восстановят все запланированное и температура будет благоприятна.

Ситуация со светом в Украине

В результате российских атак в Украине были разрушены несколько ТЭС, в том числе Змиевская под Харьковом и Трипольская в Киевской области. На днях Ивано-Франковская ОВА заявила, что Бурштынская ТЭС также не подлежит возобновлению после вражеских обстрелов.

Кроме того, россияне атаковали распределительные сети в Украине. Все это привело к тому, что энергетики вынуждены вводить ограничения.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Отключения света Энергетики
NEWS
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США