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Будут действовать три очереди графиков отключений. "Укрэнерго" описало ситуацию со светом

Вторник 02 июля 2024 11:03
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Будут действовать три очереди графиков отключений. "Укрэнерго" описало ситуацию со светом Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 2 июля, в Украине будут применяться 3 очереди графиков почасовых отключений. С 10.00 до 13.00 объем ограничений уменьшен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

В течение суток:

  • до 10:00 действовали 3 очереди графиков почасовых отключений;
  • с 10:00 до 13:00 - объем ограничений был уменьшен до 2 очередей графиков;
  • с 13:00 до конца суток - снова будут действовать 3 очереди.

Ограничения применяются из-за роста жары. Днем, в среднем, ожидается до +32.

Также сегодня в вечерние часы планируется аварийное снабжение из соседних европейских стран. Экспорт не происходит и не предполагается.

Отключение света

По состоянию на сейчас без электроснабжения остаются 491 населенный пункт. Из-за боевых действий обесточивание зафиксированы в Херсонской и Донецкой областях.

В частности, по техническим причинам, а также непогоды обесточивание есть в Житомирской, Хмельницкий, Тернопольской, Львовской областях.

"Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи", - добавляет "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев враг усилил массированные обстрелы против Украины. В частности под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры, что спровоцировало возвращение графиков отключения.

По словам генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, этой зимой отключения света в Украине могут быть и по 12 часов. Это является базовым прогнозом, в связи с чем ситуация может стать лучше, или же хуже.

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