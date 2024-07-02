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Зеленский ждет на Ставке доклад по ситуации со связью при отключениях света

Украина, Вторник 02 июля 2024 19:07
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Зеленский ждет на Ставке доклад по ситуации со связью при отключениях света Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру цифровой трансформации Михаилу Федорову на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего представить анализ ситуации со связью при отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для гарантирования связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не соблюдает соответствующие решения", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент поручил также министру энергетики Герману Галущенко "буквально в ежедневном режиме информировать население о состоянии работ в энергетике, имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их заполнения".

"Правительство должно и гораздо активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период", - подчеркнул глава государства.

Отключение света в Украине

Напомним, украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов по ТЭЦ и ТЭС. Также оккупанты вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины. В связи с этим "Укрэнерго" с мая пришлось вводить графики отключения света.

В частности, сегодня, 2 июля, на протяжении всех суток в Украине применяются три очереди графиков почасовых отключений света.

Как сообщали в энергетической компании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.

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