Зеленский был готов отменить переговоры в Стамбуле, если Путин не приедет, - WP

Президент Владимир Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, если на них не приедет российский диктатор Владимир Путин. Однако западные партнеры уговорили украинского лидера не исключать возможность переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По информации издания Европа и США поддерживают возможные переговоры России и Украины в Турции. Разговоры о них велись в частности на двухдневном саммите министров иностранных дел НАТО, который начался в среду в Анталии.
Западные союзники Украины считают, что встречи в Стамбуле могут принести первые существенные сдвиги в переговорах, которые по сути зашли в тупик.
Однако Россия до сих пор не подтвердила не сообщила, кто именно приедет на переговоры в Турцию. И это, по информации издания, вызывает все большее раздражение в Киеве.
Как пишет The Washington Post, Зеленский даже был готов отказаться от участия в переговорах после того, как он разочаровался из-за хаоса вокруг встречи. Президент Украины, якобы, заявил, что не уполномочит свою делегацию на переговоры с россиянами в Турции.
"Зеленский не видел смысла ехать вообще", - сказал один из дипломатов изданию.
Однако американские и европейские чиновники уговорили Владимира Зеленского не срывать переговоры. Западные союзники настаивали, что надо хотя бы отправить руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, несмотря на сопротивление Зеленского.
Даже спецпредставитель президента США Стив Уиткофф убеждал украинскую сторону, что участие в переговорах - беспроигрышный вариант для Украины. Мол, если украинцы приедут, а Россия нет - виноватой будет выглядеть Москва. Если же обе стороны появятся - может быть шанс на прекращение огня.
Впрочем состав украинской делегации на переговоры в Стамбуле до сих пор не подтвержден.
Напомним, Путин предложил провести мирные переговоры 15 мая в Стамбуле и начать их с того момента, на котором закончились в 2022 году. Турция согласилась стать посредником в этом процессе.
Зеленский согласился на переговоры в Стамбуле, хотя и заявил, что для переговоров сначала нужно прекратить огонь.
Позже он также заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Однако тот до сих пор не ответил, готов ли лично посетить переговоры в Турции.
В России тем временем заявили, что не будут обнародовать состав делегации в Турции до личного распоряжения российского диктатора.
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