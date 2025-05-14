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Зеленський був готовий скасувати переговори в Стамбулі, якщо Путін не приїде, - WP

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Володимир Зеленський був готовий відмовитись від переговорів у Стамбулі, якщо на них не приїде російський диктатор Володимир Путін. Однак західні партнери вмовили українського лідера не відкидати можливість перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За інформацією видання Європа та США підтримують можливі переговори Росії та України у Туреччині. Розмови про них велися зокрема на дводенному саміті міністрів закордонних справ НАТО, що розпочався в середу в Анталії. 

Західні союзники України вважають, що зустрічі у Стамбулі можуть принести перші суттєві зрушення у перемовинах, які по суті зайшли в глухий кут.  

Однак Росія досі не підтвердила не повідомила, хто саме приїде на переговори до Туреччини. І це, за інформацією видання, викликає дедалі більше роздратування у Києві.

Зеленський був готовий відмовитися 

Як пише The Washington Post, Зеленський навіть був готовий відмовитися від участі у переговорах після того, як він розчарувався через хаос довкола зустрічі. Президент України, нібито, заявив, що не уповноважить свою делегацію на перемовини з росіянами в Туреччині.

"Зеленський не бачив сенсу їхати взагалі", - сказав один з дипломатів виданню. 

Безпрограшний варіант для України

Проте американські й європейські чиновники вмовили Володимира Зеленського не зривати переговори. Західні союзники наполягали, що треба хоча б відрядити керівника Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Андрія Сибігу, попри спротив Зеленського.

Навіть спецпредставник президента США Стів Віткофф переконував українську сторону, що участь в переговорах - безпрограшний варіант для України. Мовляв, якщо українці приїдуть, а Росія ні - винною виглядатиме Москва. Якщо ж обидві сторони з’являться - може бути шанс на припинення вогню.

Втім склад української делегації на переговори в Стамбулі досі не підтверджений.

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, Путін запропонував провести мирні перемовини 15 травня в Стамбулі і розпочати їх з того моменту, на якому закінчилися у 2022 році. Туреччина погодилася стати посередником у цьому процесі.

Зеленський погодився на перемовини у Стамбулі, хоча й заявив, що для переговорів спочатку потрібно припинити вогонь.

Пізніше він також заявив, що готовий до прямих перемовин з Путіним. Однак той досі не відповів, чи готовий особисто відвідати переговори в Туреччині.

У Росії тим часом заявили, що не оприлюднюватимуть склад делегації у Туреччині до особистого розпорядження російського диктатора.

Все що відомо про можливі перемовини в Туреччині - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийСтамбулМирні переговори