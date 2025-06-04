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Зеленский: буду думать о создании ЧВК после ультиматумов России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине могут задуматься над созданием частных военных компаний. Этому, в частности, способствуют ультиматумы России.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

Глава государства обратил внимание, что одно из требований, которое РФ указала в своем "меморандуме", это "роспуск националистических формирований". 

Президент напомнил, что в украинской армии нет никаких частных формирований. 

"Если они говорят об "Азове", это Нацгвардия Украины. Если они говорят о частных армиях и формировании, у нас нет согласно нашему законодательству. Хотя теперь я буду думать об этом после ультиматумов", - добавил он. 

Зеленский напомнил, что в России есть "вагнеровцы" и Москва это признает.

"Меморандум" РФ

Напомним, российские чиновники во время переговоров с украинскими в Стамбуле передали свой "меморандум". Там Москва указала условия для завершения войны и возможного перемирия.

Текст "меморандума" росСМИ обнародовали через несколько часов после завершения второго раунда переговоров в Стамбуле.

Россия в очередной раз поставила Украине ультиматумы. В частности, агрессор требует полного вывода украинских воинов из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

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