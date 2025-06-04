Зеленский: буду думать о создании ЧВК после ультиматумов России

Глава государства обратил внимание, что одно из требований, которое РФ указала в своем "меморандуме", это "роспуск националистических формирований".

Президент напомнил, что в украинской армии нет никаких частных формирований.

"Если они говорят об "Азове", это Нацгвардия Украины. Если они говорят о частных армиях и формировании, у нас нет согласно нашему законодательству. Хотя теперь я буду думать об этом после ультиматумов", - добавил он.

Зеленский напомнил, что в России есть "вагнеровцы" и Москва это признает.