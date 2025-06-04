Зеленський: буду думати про створення ПВК після ультиматумів Росії

Глава держави звернув увагу, що одна з вимог, яку РФ вказала у своєму "меморандумі", це "розпуск націоналістичних формувань".

Президент нагадав, що в українській армії немає жодних приватних формувань.

"Якщо вони говорять про "Азов", це Нацгвардія України. Якщо вони говорять про приватні армії і формування, у нас немає згідно з нашим законодавством. Хоча тепер я буду думати про це після ультиматумів", - додав він.

Зеленський нагадав, що в Росії є "вагнерівці" і Москва це визнає.