Зеленський: не буде розведення сил на Донбасі - не буде нормандського формату

Якщо на Донбасі не відбудеться розведення військ - тоді не відбудеться зустріч в нормандському форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, розведення військ на Донбасі не станеться, поки туди будуть приїжджати "різні люди".

"Дивіться, ми повинні контролювати з вами кордон. Повинні - 100% .. Миротворці - одне зі шляхів. Про розведення я так вам скажу. Поки туди будуть приїжджати різні люди, які не хочуть розведення, і будуть випадково пострілювати - розведення не буде. Не буде розведення військ - не буде нормандського формату.", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Франція і Німеччина запропонують Росії дату зустрічі в нормандському форматі.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Національний корпус" організував акцію проти відводу українських військ в Золотому. У Кремінному на контрольно-пропускному пункті сталася сутичка між громадянами та правоохоронцями. Через блокпост намагалися прорватися громадяни без подання документів і перевірки транспортних засобів.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що облаштування позицій для розведення військ в Золотому ще готове не повністю, а в Петровському позиції підготовлені на 98%.