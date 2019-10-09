У Раді розповіли про підготовку військових до розведення сил на Донбасі

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У комітеті з нацбезпеки підкреслили, що розведення відбуватиметься тільки після семи днів тиші

Облаштування позицій для розведення військ у Золотому ще готове не повністю, а в Петрівському позиції підготовані на 98%. Про це заявив секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Костенка, в Петровському розведення не несе ніякої загрози місцевому населенню.

"По Петрівському у нас позиції вже готові до розведення на 98%. Війська готові відтягнутися на вказані позиції. Що стосується Петрівського, то там ми не говоримо про населені пункти. Там розведення проводиться на відкритій місцевості, на полях. Тому місцевому населенню це не несе ніякої загрози", - заявив Костенко.

За словами нардепа, 9 жовтня є першим днем без обстрілів на Донбасі. Але розведення відбуватиметься тільки після семи днів тиші.

"Що стосується Золотого, там теж ситуація контрольована. Там позиції на даний час готові не повністю, але ведуться інженерні роботи по облаштуванню цих позицій. Але інженерні роботи ведуться швидко. Командувач запевнив, що на той період, коли буде розведення, війська вийдуть вже в підготовлені позиції", - додав парламентар.

Нагадаємо, глава Міноборони Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ у Петровському і Золотому можливе виключно тоді, коли бойовики припинять вогонь у згаданих районах.

Як писало РБК-Україна, заступник командувача штабом Операції об'єднаних сил Богдан Бондар підтвердив інформацію, що при розведенні військ на Донбасі у так звану "сіру зону" можуть потрапити як підконтрольні Україні населені пункти, так і контрольовані бойовиками.

Додамо, 7 жовтня бойовики знову обстріляли Золоте. Як заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, Кремль має деякий вплив на "ДНР" і "ЛНР", але не може вплинути на відведення сил бойовиків.

Відзначимо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петровському і Золотому не почалося через недавні обстріли бойовиків. Глава МЗС підкреслив, що розведення військ починається на сьомий день тиші.