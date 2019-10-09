Протести Нацкорпуса в Золотому: головне

Фото: КПВВ "Золоте" (facebook.com ato.news)

Активісти Нацкорпусу організують акцію протесту на лінії розмежування

Акція проти відводу українських військ в Золотому запланована "Національним корпусом" на 12:00 9 жовтня. Всі подробиці того, що відбувається онлайн - в матеріалі РБК-Україна.

12:10 В прес-службі Нацкорпусу повідомили про те, що на блокпосту в Кремінному сталася бійка, в ході якої правоохоронці відкрили попереджувальний вогонь.

Ветерани АТО , небайдужі патріоти та Найіональний Корпус їдуть до Золотого, де сьогодні можливо будуть відведені війська Опубліковано Що там на Донеччині ? Середа, 9 жовтня 2019 р.

Нацкорпус анонсував акцію протесту

У своєму відеозверненні Андрій Білецький анонсував акцію проти розведення військ на лінії зіткнення на 9 жовтня. За його словами, саме в цей день в м. Золоте Луганської області має розпочатися відведення військ ЗСУ.

"Якщо тут буде кілька тисяч українців, вони не наважаться розводити війська. Якщо ми виграємо 9-е, то ми виграємо битву", - заявив Білецький.

Активісти повідомили, що збираються залишатися на лінії зіткнення доти, поки українська влада не відмовиться від "формули Штайнмаєра". У разі, якщо розведення військ відбудеться, вони мають намір не покидати свої позиції і захищати селище.

Розведення військ почнеться після 7 денного режиму тиші

1 жовтня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи була досягнута домовленість про початок відводу військ в населених пунктах Петрівське і Золоте Луганської області. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що на засіданні була також визначена дата розведення сил - 7 жовтня.

Розведення сил від лінії зіткнення на Донбасі є одним із кроків по реалізації "формули Штайнмайєра". Головна умова для початку цього процесу - відсутність обстрілів на кожній конкретній ділянці протягом семи діб.

З початку жовтня режим тиші в районі Золотого порушувався кілька разів. Мінометні обстріли бойовиків були зафіксовані 4 і 7 жовтня. У зв'язку з чим, на встановлену дату відведення військ не відбулося.

Зрив термінів підтвердив і глава МЗС України. Вадим Пристайко заявив, що українська сторона буде чекати дотримання наступного семиденного періоду, який підтвердить готовність сторін до подальших кроків.

Варто відзначити, що розведення військ повинне проходити поетапно. Спочатку сторони відводять особовий склад на відстань 1 км від лінії розмежування, потім проводиться демонтаж інженерних споруд і розмінування. Якщо дані умови не виконуються, процес припиняється і українські військові повертаються назад на свої позиції.

Що передбачає "формула Штайнмаєра"

Узгоджена 1 жовтня "формула Штайнмаєра" передбачає затвердження особливого статусу для окремих регіонів Донецької і Луганської областей після проведення місцевих виборів.

У той же час, під час зустрічі в ТКГ в Мінську українська сторона висунула ряд умов, необхідних для реалізації "формули". Серед них: повне припинення вогню, виведення з України іноземних військ і військової техніки, моніторинг спеціальної місії ОБСЄ, розведення сил уздовж лінії розмежування, забезпечення роботи ЦВК України, встановлення контролю над непідконтрольною ділянкою російсько-українського кордону.

Згідно з "формулою Штайнмаєра", закон про особливий статус Донбасу повинен тимчасово вступити в силу в день виборів в ОРДЛО. У постійну дію документ може бути введений в тому випадку, якщо ОБСЄ підтвердить прозорість і чесність виборів.

Прийнятий в 2014 році закон включав такі спірні положення, як амністія бойовиків, передача місцевим органам влади повноважень призначати суддів і прокурорів, створення народної міліції, зміцнення добросусідських відносин окремих регіонів Донбасу з Росією, фінансування соціального забезпечення, відновлення і економічного розвитку регіону з коштів бюджету України.

Редакція цього закону закінчується в грудні 2019 року. Президент Володимир Зеленський заявив, що парламентом буде розроблений новий текст документа, в "якому не буде перейдена жодна червона лінія".

За словами глави держави, "формула Штайнмаєра" говорить тільки про те, коли має запрацювати закон про особливий статус Донбасу, а саме після проведення там місцевих виборів, які пройдуть за Конституцією України, законодавством України і після публікації звіту ОБСЄ про відповідність міжнародним стандартам.

Варто відзначити, що в Україні проходять масові акції проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу. Акції пройшли в кількох обласних центрах. У вихідні на мітинг в Києві вийшли майже 10 тисяч громадян.