Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко планує вже з 1 квітня почати боротьбу за перемогу в другому турі виборів

Чинний президент України Петро Порошенко назвав кандидата у президенти Володимира Зеленського маріонеткою Ігоря Коломойського. Про це він сказав під час звернення щодо виборів 2019, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, вже з 1 квітня почне свою боротьбу за перемогу в другому турі виборів.

За його словами, в президентських перегонах доля звела його з "маріонеткою Коломойського" (Ігор Коломойський, - ред.).

"Із завтрашнього дня я починаю боротьбу у другому турі. Кожен з нас повинен дати відповідь на важливі питання, чи продовжить країна свій шлях в Євросоюз і НАТО, чи буде сидіти і чекати дозволу Кремля на референдум", – заявив Порошенко.

Він також зазначив, що кандидат Володимир Зеленський, на його думку, вигідний Кремлю.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу, лідирує Володимир Зеленський з 30,4% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.