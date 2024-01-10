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Зеленский: не будет дня "после Украины", но будет день "после Путина"

Вильнюс, Среда 10 января 2024 16:37
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Зеленский: не будет дня "после Украины", но будет день "после Путина" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина одержит победу над Россией и однажды наступит день "после диктатора Владимира Путина". Он станет днем безопасности и мирной жизни для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Глава украинского государства отметил, что когда все помогают друг другу, то свобода каждого выиграет. Это неоднократно работало в истории и сработает сейчас.

По словам Зеленского, любая империя строится на обломках после определяющего поражения свободы, и захват Украины нужен Москве именно для этого.

"Но мы вместе меняем историю к лучшему. Не будет того дня "после Украины", будет день "после войны", будет день "после Путина". И это будет день нашей безопасности, вашей гарантированной свободы, мирной жизни Литвы, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, всех государств, чью судьбу Россия пытается сейчас утопить в сомнениях", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что день "после Путина" станет днем нового шанса для Беларуси, которого она заслуживает. Также это будет день новой силы для всей Европы, которая сейчас учится единству.

Путина нужно победить

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники неоднократно отмечали, что Россию под руководством Путина нужно победить. Только так можно прекратить ее агрессию.

В частности, Зеленский подчеркивал, что если Украина не победит Россию, следующими могут стать Литва, Латвия, Эстония, Молдова.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно подчеркивал, что западные союзники не просят Украину вести переговоры с Россией о замораживании войны.

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