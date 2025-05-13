Путин не приедет в Стамбул, шанс 1 из 100, – политолог Преображенский

Поедет ли диктатор Владимир Путин в Стамбул? Почему он избегает Дональда Трампа и зачем заговорил о переговорах с Украиной – в блиц-интервью РБК-Украина рассказал российский оппозиционный политолог Иван Преображенский.

Главное:

Зачем на самом деле Путину понадобились переговоры с Украиной? Почему Путин избегает прямых контактов с Трампом? Поедет ли Путин в Стамбул – или снова пошлет кого-то вместо себя? Как Зеленский загнал Путина в ловушку его же предложением? Чем для России грозят новые санкции – и чего опасается Кремль? Может ли Трамп выйти из переговоров и назвать Путина недоговороспособным?

На выходных в Киеве прошла встреча так называемой "коалиции решительных". В Украину прибыли европейские лидеры – Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск. Вместе с президентом Владимиром Зеленским они провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Фото: встреча "коалиции решительных" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Результатом стал совместный ультиматум России: 30-дневное перемирие с 12 мая – или новые санкции.

Москва проигнорировала инициативу и предложила прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Зеленский согласился и заявил, что будет лично ждать Путина. Позже и Трамп не исключил, что приедет.

Но будет ли там сам Путин – остается загадкой. В России это назвали "секретом".

РБК-Украина попросило российского оппозиционного политолога Ивана Преображенского оценить: появится ли диктатор лично – или снова пошлет кого-то вместо себя.

Путин избегает прямых контактов с Трампом

– Путин предложил начать переговоры в Стамбуле 15 мая, а Зеленский в ответ предложил ему самому приехать в Стамбул и встретиться лично. Как вы думаете, Путин согласится на это? Сейчас ход за ним.

– Путин не приедет в Турцию. Шанс 1 из 100, что он туда поедет. По крайней мере, сейчас выглядит так. У него сразу несколько причин. Во-первых, он просто боится туда ехать, потому что Эрдоган ему отнюдь не союзник, хотя они друг друга понимают отлично. Во-вторых, он боится встречаться с Зеленским. Ему это совершенно не нужно, он на его фоне… Это как очная ставка убийцы и жертвы.

Фото: Владимир Путин (российские СМИ)

И третье, он боится, что его загонят в угол, как Зеленского пытались загнать в угол в США. И он будет вынужден что-то отвечать, а на него будет наседать Трамп, будет наседать Зеленский, может кого-нибудь еще из европейских лидеров подтянут. В общем, он опасается вот такой ловушки. Соответственно, шанс, что он поедет… Ну я не знаю, что должен для этого придумать Трамп, какую угрозу для того, чтобы он поехал, или какое обещание.

– А если Трамп все же там будет? Это повлияет на решение Путина?

– Если Трамп сам поедет, ему (Путину, - ред.) нет никакого смысла встречаться с Трампом. Он с ним до сих пор даже созвониться второй раз не согласился. Он избегает прямых контактов с Трампом. Потому что на прямых контактах ему придется что-то формулировать, какую-то свою позицию по прекращению войны, а он собирается ее продолжать и при этом не портить отношения с Трампом. Единственный способ это делать – это не общаться с Трампом.

Переговоры нужны Путину не для мира, а для паузы

– Вы говорите что Путин не собирается вести переговоры, он хочет продолжать войну. А какие, по-вашему, у него планы? Какая у него позиция на этот счет? Дойти до вот этих границ областей, которые он сам себе в конституцию записал? Или как?

– Я думаю, что он принимает решение ситуативно. Пойдет он туда, куда он сможет дойти. Его цель все равно не меняется. Ему нужна Украина, подчиненная или захваченная. И следующая цель – это так или иначе борьба с НАТО и попытка развалить блок, а потом уже начать выбивать, если получится, что-то в идеале.

Здесь все его цели остаются неизменными. А меняются средства периодически, и меняется его уверенность в том, что из этого можно будет в ближайшее время достичь. Соответственно, он за переговоры, но без своего личного участия, потому что в рамках этих переговоров можно добиться, как он уже добился, какой-то отмены части санкций и так далее.

Соответственно, переговоры он для этого и назначил, для того, чтобы шли какие-то переговоры. При этом он против перемирия на время переговоров, и он абсолютно честно говорит, почему. Здесь он, я думаю, не врет. Он против, потому что это даст украинской армии передышку. Он не хочет ее давать, он хочет продолжать военные действия до тех пор, пока у него есть преимущество.

Военные действия он прекратит только в тот момент, когда он снова почувствует, как это было в 22-м году, что у него преимущества нет очевидного.

Соответственно, он надеется до этого при помощи Трампа продолжать лавировать и давить на Украину. И у него нет желания никаких обозначать условий, потому что обозначать условия – это значит начинать договариваться так или иначе. И его тогда очень быстро смогут дипломатическими методами принудить к какому-то перемирию.

Перемирие – это самая крайняя мера, на которую он пойдет, если Трамп встанет в предельно жесткую позицию, и возникнет риск, что вообще какие-либо контакты с США не сохранятся, снова прервутся. Но в той ситуации, в которой он сейчас оказался, крайне неудобной, он скорее выберет разорвать контакт и плюнуть на все возможные выгоды, чем ехать договариваться и рисковать самим собой, своей свободой и возможностью продолжать войну. Потому что для него явно совершенно важнее продолжать войну. Это его главная цель, а не достижение каких-то коротких, краткосрочных, сиюминутных результатов.

– Путину действительно кажется, что он может продолжать войну? Хоть у россиян и есть продвижения на фронте, но они не настолько значительны, чтобы быть таким уверенным. Или у него другие данные касательно ситуации на фронте?

– Во-первых, у него другие данные, наверняка. Они более позитивные. Во-вторых, он понимает, что и ему сложно, и Украине сложно. И это, что называется, на выживание такая борьба. Плюс к этому он надеется, что пока идут переговоры, Дональд Трамп не будет всерьез помогать Украине с оружием. Уже скоро закончатся поставки в рамках того, что утвердил Байден. А дальше непонятно, что будет. Сейчас уже США начинают потихоньку продавать вооружение, в том числе. Но Путин надеется, что это не будет масштабно.

То есть, он надеется, что Трамп будет опасаться сорвать переговоры таким образом. И значит, Украина останется, например, без снарядов совсем. Тут еще как раз война Индии с Пакистаном, которая, правда, не очень удалась. Но он старался помочь Индии для того, чтобы война была более вероятной. Даже за день до боевых действий успел туда зенитные комплексы поставить.

Зеленский переиграл Путина, предложив личную встречу

– Почему тогда Путин предложил переговоры в Турции, если Эрдоган не его "друг". И для чего ему эти переговоры 15 мая, если он также понимает, что сам там не будет? Чтобы снова все затягивать?

– Конечно, это цепочка событий. Он для того, чтобы не идти на полноценное перемирие, но при этом не взбесить Трампа, объявил об одностороннем прекращении огня на 9 мая. Соответственно, он думал, что он удачно очень выкрутился. Но европейские лидеры, приехавшие в Киев, вместе с Зеленским придумали удачную схему поймать Путина за руку и сказать: Что ты на три дня устроил, но это вообще-то не перемирие, давай на 30. И они выдвинули ультиматум. И этот ультиматум, что самое главное, был поддержан американцами. На словах, по крайней мере.

Это поставило Путина в неудобное положение. Для того, чтобы из этого положения выйти, он придумал историю с переговорами. Наверняка у него этот ход был предварительно обдуман, как возможный. Причем это ровно через три года после предыдущих переговоров. И это там же, в Стамбуле. У него явно какая-то любовь к цифрологии есть.

И вроде как это ставило в неудобное положение Зеленского. Мол, никакого перемирия. И при этом надо кого-то посылать и вести переговоры с Путиным, понимая, что в реальности Путин никаких переговоров серьезных вести не собирается. Он уже и говорит, что "без предварительных условий". То есть без какой-либо переговорной позиции. Но он не ожидал, что Зеленский придумает в ответ на это свой ход. И вот на этот ход пока у Путина никаких реальных ответов нет.

Единственным серьезным ответом было бы обозначить переговорную позицию и отправить туда делегацию. Тогда Трамп был бы доволен, Путин бы не поехал, но тогда придется начинать всерьез какие-то переговоры. А Путину этого очень не хочется. Потому что это значит, что в обозримом будущем, в перспективе месяца-двух, ему все-таки придется согласиться хотя бы на временное прекращение огня. А для него это слишком рано, он хочет еще потянуть время. В общем он пытался поймать в ловушку Зеленского, а в итоге оказался в ловушке сам. И не очень понятно, как без потерь он из этого выберется.

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Путин надеялся на то, что Украина окажется в дурацкой ситуации, а Трамп, как это и произошло, скажет: "Они предлагают вам переговоры, немедленно едьте туда и начинайте с ними переговоры". Мол, времени совсем немного, до 15-го числа, Украина ничего не успеет придумать в ответ, и придется начинать переговоры на путинских условиях, то есть бессмысленную совершенно трату времени с одной стороны. С другой стороны, он будет после этого постоянно говорить Трампу: "Смотри, я инициировал переговоры, а украинцы не хотят идти ни на какие соглашения и не будут прекращать огонь при этом". Идеально абсолютно для него схема.

– Поскольку Путин сам не хочет этих переговоров, на которые мы в итоге согласились, получается, что он сам себя загнал в ловушку?

– Ну так на переговорах же всегда можно сказать: "Хорошо, вот мы сейчас могли бы с вами обсудить разделительную линию, как она будет выглядеть. Но без того, чтобы Киев провел "денацификацию", объявил новые парламентские и президентские выборы, мы не считаем возможным вести какие-либо переговоры о прекращении огня". То есть всегда можно выдвинуть абсолютно неприемлемое требование и начинать обсуждать его. Так как будто имеет смысл вообще это обсуждать. Сорвать потом можно эти переговоры, обвинив в срыве переговоров Украину, потому что она не пошла на российские требования. То есть там много опций открывается возможных.

– Путин же и сейчас может это сделать? Он может сам не ехать, и Трамп и так будет доволен, даже если делегация РФ приедет.

– Он будет очень слабо выглядеть. Если он не приедет, а Зеленский и Трамп наоборот приедут. Тогда ему надо, хотя бы в присутствии Трампа, чтобы это выглядело более-менее как переговоры. То есть приехать с какими-то конкретными вещами, а не с требованием "денацификации". Ему бы этого тоже не хотелось. В крайнем случае ему придется, скорее всего, так и сделать. Я подозреваю, что у него там прорабатывается сейчас два состава делегации на случай едет Трамп или нет.

Если Трамп едет, то туда едет кто-то "приличный". Хотя бы спикер Госдумы РФ, который, с одной стороны, второе лицо в государстве, а с другой стороны, ничего не решает. Тем не менее это уважительно. А если Трамп не едет, то тогда туда едет "очередной Мединский" – начальник департамента МИД России или заместитель какой-нибудь секретаря Совета безопасности. И тогда это все оказывается просто очередной бессмысленный спектакль.

– А Путину не все равно, окажется он в слабой позиции или нет перед кем-либо?

– Конечно, нет, потому что это можно пережить, но это очень неприятно. Это "пацанская" логика, в которой он не может оказываться в слабой позиции. Тем более в этой же логике действует и Трамп. И, давайте честно скажем, в этой же логике старается действовать Владимир Зеленский. Ну, главное, что вот этот вот "пацанский" стиль, он в данном случае Зеленскому помог. Увидим, возможно, мы не видим какого-то варианта, который Путин сейчас найдет для того, чтобы из этой ситуации выйти без потерь.

Санкции для России будут неприятными

– Если говорить о санкциях, какими пригрозили европейские лидеры, в частности Макрон, что если РФ не согласится на 30-дневное перемирие, то будут усилены санкции. Они будут эффективны?

– Они будут неприятны в любом случае. И самое главное, что если США присоединяются к новым санкциям, любым, не важно насколько серьезным, – это уже говорит о том, что США не будут убирать действующие санкции. А это самое опасное в сложившейся ситуации. То есть у них задача, и она вполне решаемая, чтобы Трамп разозлился на то, что его не слушается Путин и "водит за нос". Путину все время этого пока удавалось избегать. Но в ситуации, если Трампу придется ехать в Стамбул, а Путин туда не приедет, это прямо личное оскорбление.

– После Ватикана было ощущение, что Трамп немного опомнился и увидел, что Путин действительно не хочет мира. И до сих пор это ощущение держится. Но еще есть ощущение, что Трамп как будто бы очень устал. И тут, мне кажется, два варианта. Либо он устал и разозлился, либо он устал и послал всех к черту. Как вы думаете, какой вариант более вероятный?

– Наиболее вероятный, мне кажется, вариант, когда Трамп постепенно выходит из этого переговорного процесса в качестве условного, не пытается больше быть главным посредником. Но не выходит так, что он хлопает дверью и говорит: "Мне наплевать дальше на Украину, и я буду продолжать переговоры с Россией по тем вопросам, которые нас волнуют, по Арктике, газу и т.д." А он выходит, хлопает дверью и говорит, что "Меня достала эта Россия, которая совершенно не договороспособна".

Фото: встреча Трампа и Зеленского в Ватикане (Getty Images)

И тогда, и пока на это больше похоже, сохраняются соглашения с Украиной, он передает возможность вести переговорный процесс европейцам, какая-то все-таки преемственность сохраняется. Он в случае очень большой необходимости, может быть, даже их поддержит в каких-то начинаниях. Он не отменяет санкции, действовавшие раньше против России. Может быть, даже вводит какие-то новые против нее. И он не заключает никаких сделок с Россией. Он с ней, по сути дела, прекращает эту игру в возможность большой сделки.

Это в нынешних условиях один из лучших вариантов. Соответственно, европейцы ему дают какие-то деньги за вооружение. И Украина, что может в рамках этого соглашения о недрах. Это наихудшая для Путина ситуация, если рассматривать вероятный вариант из реальных, а не гипотетических.

Путин уже извлек выгоду из переговоров

– Если в нынешней ситуации Путин сделает ставку дальше продолжать войну и таким образом порвет эти отношения с Америкой, чего он тогда хочет получить? Что в сухом остатке?

– Мне кажется, что у Путина в сухом остатке отмена последней санкции, введенной администрацией Байдена, которая включала исключение из SWIFT российского банка, через который шли расчеты за газ, и, видимо, за нефть. Значит, он уже в выигрыше. Словакия и Венгрия продолжают покупать российский газ. И могут продолжать покупать спокойно российскую нефть и платить за нее не обходимыми путями, а напрямую.

У Путина уже, что называется, в кошельке заявление Трампа о том, что США могут признать российский статус Крыма. Это, конечно, для него недостаточно, лучше бы Трамп прямо признал. Но это уже ставит под сомнение любые разговоры насчет международного права. Это как минимум. Это очевидные вещи.

Также для него плюс – долгая пауза в поставках вооружений в Украину из США, которая может и дальше при этом продлиться. Так что Путин уже из этих переговоров выходит с какими-то дополнительными выгодами, при этом ничем не пожертвовав. Ни в чем не уступив.

– Но ведь это все может разрушиться?

– Может разрушиться, но, по крайней мере, он уже что-то выиграл. То есть он не зря вступал в переговоры. Очевидно, силы, время, деньги, которые он на эти переговоры потратил, это значительно меньше того, что он уже за их счет сумел получить. Так что его стратегия не отказываться от самого процесса, но ни на что не соглашаться, она, в общем, работает. Сработала уже. Просто он надеется получить еще больше, вот еще больше он в этом случае не получит.