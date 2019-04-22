ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посли країн G7 привітали Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 22:12
Посли країн G7 привітали Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Посли країн G7 високо оцінили роботу ЦВК та правоохоронних органів

Посли країн "Великої сімки" привітали Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це повідомляється в Twitter французького представництва G7 в Києві.

Посли країни G7 сподіваються на співпрацю з Зеленським.

"Посли країн G7 вітають обраного президента Володимира Зеленського. Ми бажаємо йому успіху і сподіваємося на тісну співпрацю з ним і його адміністрацією", - йдеться в повідомленні.

Посли додали, що високо оцінили роботу Центральної виборчої комісії України та правоохоронних органів. За їх словами, вони створили правові та безпечні умови голосування, що дозволило українцям реалізувати демократичні права.

Посли також визнали прогрес у відносинах, який був досягнутий під час президентства Петра Порошенка з 2014 року. Посли заявили, що відданими своїм зобов'язанням "підтримувати обраний Україною шлях і подальше проведення реформ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в команді Зеленського бачать пріоритетом співпраця з країнами "Великої сімки". Зокрема, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.

Філарет назвав першочергове завдання Зеленського на посаді президента Переносити адміністрацію президента "не найкращий варіант", - Гелетей
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийG7
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся