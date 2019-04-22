Посли країн G7 привітали Зеленського з перемогою на виборах

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Посли країн G7 високо оцінили роботу ЦВК та правоохоронних органів

Посли країн "Великої сімки" привітали Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це повідомляється в Twitter французького представництва G7 в Києві.

Посли країни G7 сподіваються на співпрацю з Зеленським.

"Посли країн G7 вітають обраного президента Володимира Зеленського. Ми бажаємо йому успіху і сподіваємося на тісну співпрацю з ним і його адміністрацією", - йдеться в повідомленні.

Посли додали, що високо оцінили роботу Центральної виборчої комісії України та правоохоронних органів. За їх словами, вони створили правові та безпечні умови голосування, що дозволило українцям реалізувати демократичні права.

Посли також визнали прогрес у відносинах, який був досягнутий під час президентства Петра Порошенка з 2014 року. Посли заявили, що відданими своїм зобов'язанням "підтримувати обраний Україною шлях і подальше проведення реформ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в команді Зеленського бачать пріоритетом співпраця з країнами "Великої сімки". Зокрема, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.