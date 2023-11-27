Сенат США проголосует за помощь Украине и Израилю 4 декабря, - Politico

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о помощи для Украины и Израилю уже 4 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Утверждается, что объявление Шумера оказывает давление на сенаторов, чтобы они пришли к согласию о безопасности границы в рамках законопроекта, в который заложено выделение помощи Украине и Израилю.

Лидер большинства в Сенате назвал вопрос границы "самым большим препятствием" для предоставления средств для защиты Украины от России и Израиля. Он также призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить соглашение.

Отмечается, что почти наверняка 60 голосов за то, чтобы выделить Украине еще десятки миллиардов помощи, но республиканцы предупредили, что не проголосуют за это без соглашения о границе.

Толчок Шумера к голосованию в Сенате в начале декабря дает крайний срок для переговоров. Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах этой осенью, которые не учитывают помощь Украине, и в новом году ситуация только усложнится.

"Ничто не сделает таких автократов, как Путин или Си Цзиньпин сейчас счастливее, чем то, что Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных. Это не только украинская или трансатлантическая безопасность, это также и американская безопасность", - заявил Шумер.

Он также анонсировал брифинг по Украине для всех сенаторов, который состоится в ближайшие дни.

Стоит отметить, что накануне глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю из-за разногласий в Конгрессе.

Помощь Украине от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить в помощь Украине. Также предполагается помощь Израилю.