Зеленский обратится к сенаторам США в преддверии голосования Конгрессом помощи Украине, - СМИ

Президент Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам во вторник из-за защищенной видеоконференции. Разговор состоится на секретном брифинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате США Чака Шумера, пишет The Hill.

По его словам, Зеленский должен проинформировать сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимость дополнительной военной помощи. Разговор Зеленского и сенаторов состоится за день до того, как в Сенате планируется голосовать за выделение пакета 61 миллиарда долларов для Украины.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли непосредственно от него услышать, что именно поставлено на карту в этом голосовании. Я прошу, чтобы все сенаторы присутствовали на этом важном брифинге", - сказал Шумер.

Помощь Украине от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить в помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и безопасность границы.

По информации СМИ, инициативу президента вынесут на голосование в верхней палате Конгресса уже сегодня, 4 декабря.

Стоит отметить, что в Белом доме заявляли о том, что Соединенные Штаты Америки не будут способны предоставлять Украине новое оружие в случае, если Конгресс не выделит финансирование.

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