Зеленский о боях в Харьковской области: Драпатый работает на месте, есть наши результаты

Украинский защитники добились результатов в обороне Харьковской области от российского наступления. Бригадный генерал Михаил Драпатый, который отвечает за этот участок фронта, работает на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Бои в Харьковской области

По словам главы государства, о самых горячих участках фронта ему сегодня, 13 мая, докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он рассказал, что в Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских защитников. Это направление, в том числе Волчанск и пограничные районы, усилили.

"Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов - мы уничтожаем пехоту оккупантов и технику", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил украинских воинов, которые четко выполняют приказы, сохраняют позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ситуация на других направлениях

Президент подчеркнул, что Украина понимает, как действует враг, и видит план, который касается оттягивания сил. Но донецкие направления не остаются без необходимой поддержки и обеспечения.

Также фиксируется активность российских диверсантов против Сумской и Черниговской областей.

"Наша задача абсолютно ясна - сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях - от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донбасса", - добавил он.