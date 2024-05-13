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Зеленский о боях в Харьковской области: Драпатый работает на месте, есть наши результаты

Киев, Понедельник 13 мая 2024 20:10
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Зеленский о боях в Харьковской области: Драпатый работает на месте, есть наши результаты Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинский защитники добились результатов в обороне Харьковской области от российского наступления. Бригадный генерал Михаил Драпатый, который отвечает за этот участок фронта, работает на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Бои в Харьковской области

По словам главы государства, о самых горячих участках фронта ему сегодня, 13 мая, докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он рассказал, что в Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских защитников. Это направление, в том числе Волчанск и пограничные районы, усилили.

"Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов - мы уничтожаем пехоту оккупантов и технику", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил украинских воинов, которые четко выполняют приказы, сохраняют позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ситуация на других направлениях

Президент подчеркнул, что Украина понимает, как действует враг, и видит план, который касается оттягивания сил. Но донецкие направления не остаются без необходимой поддержки и обеспечения.

Также фиксируется активность российских диверсантов против Сумской и Черниговской областей.

"Наша задача абсолютно ясна - сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях - от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донбасса", - добавил он.

Наступление РФ в Харьковской области

Напомним, российские оккупанты на прошлой неделе начали свое наступление на Харьковскую область. Они пересекли границу на севере региона.

Украинские защитники ведут активные боевые действия и пытаются не допустить продвижения врага в сторону Харькова.

Для областного центра есть угроза, которая состоит в том, что он может оказаться под артиллерийскими обстрелами. При каком условии это возможно - в материале РБК-Украина.

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