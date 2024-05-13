Зеленський про бої в Харківській області: Драпатий працює на місці, є наші результати

Українські захисники досягли результатів в обороні Харківської області від російського наступу. Бригадний генерал Михайло Драпатий, який відповідає за цю ділянку фронту, працює на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Бої у Харківській області

За словами глави держави, про найгарячіші ділянки фронту йому сьогодні, 13 травня, доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров.

Він розповів, що у Харківській області продовжуються контрударні дії українських захисників. Цей напрямок, у тому числі Вовчанськ та прикордонні райони, посилили.

"Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз все більше стає наших результатів - ми знищуємо піхоту окупантів та техніку", - додав Зеленський.

Він подякував українським воїнам, які чітко виконують накази, зберігають позиції і роблять все, щоб стабілізувати ситуацію.

Ситуація на інших напрямках

Президент наголосив, що Україна розуміє, як діє ворог, і бачить план щодо відтягування сил. Але донецькі напрямки не залишаються без необхідної підтримки та забезпечення.

Також фіксується активність російських диверсантів проти Сумської та Чернігівської областей.

"Наше завдання абсолютно зрозуміле - зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях - від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донбасу", - додав він.