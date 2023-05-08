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Зеленский о боеприпасах для ВСУ: есть хорошие новости

Новина українською →
Понедельник 08 мая 2023 22:03
Зеленский о боеприпасах для ВСУ: есть хорошие новости Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть хорошие новости по поводу обеспечения украинских военных боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Он сообщил, что во время заседание Ставки главнокомандующего были доклады по подготовке новых украинских подразделений и по поставкам боеприпасов.

"Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать", - заявил Зеленский.

Напомним, 3 мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После чего премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отметил, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

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Владимир Зеленский ВСУ Война России против Украины
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