Страны ЕС уже сейчас передадут Украине боеприпасы на миллиард евро, - Шмыгаль
Страны Евросоюза начнут отправку Украине боеприпасов на миллиард евро со своих складов уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Он напомнил, что страны Евросоюза пообещали поставить Украине боеприпасы стоимостью 2 млрд евро.
"Страны-члены ЕС уже сейчас пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд евро Евросоюз выделяет на их совместные дальнейшие закупки для Украины", - уточнил глава правительства.
При этом шведское председательство в Совете ЕС подтверждает, что послы сегодня, 3 мая, одобрили решение о помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
Премьер также отметил, что Европа увеличивает возможности производства боеприпасов. На эту сферу направят еще 1 миллиард евро.
Напомним, страны ЕС несколько раз не смогли договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины.
После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что такое промедление измеряется человеческими жизнями.
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