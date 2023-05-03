Страны ЕС уже сейчас передадут Украине боеприпасы на миллиард евро, - Шмыгаль

Страны Евросоюза начнут отправку Украине боеприпасов на миллиард евро со своих складов уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

Он напомнил, что страны Евросоюза пообещали поставить Украине боеприпасы стоимостью 2 млрд евро.

"Страны-члены ЕС уже сейчас пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд евро Евросоюз выделяет на их совместные дальнейшие закупки для Украины", - уточнил глава правительства.

При этом шведское председательство в Совете ЕС подтверждает, что послы сегодня, 3 мая, одобрили решение о помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Премьер также отметил, что Европа увеличивает возможности производства боеприпасов. На эту сферу направят еще 1 миллиард евро.