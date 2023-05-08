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Зеленський про боєприпаси для ЗСУ: є хороші новини

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Понеділок 08 травня 2023 22:03
Зеленський про боєприпаси для ЗСУ: є хороші новини Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що є добрі новини щодо забезпечення українських військових боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Він повідомив, що під час засідання Ставки головнокомандувача були доповіді щодо підготовки нових українських підрозділів і щодо постачання боєприпасів.

"Провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини щодо цього. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 3 травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він зазначив, що таке зволікання вимірюється людським життям.

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Володимир Зеленський ВСУ Війна Росії проти України
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