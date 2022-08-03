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Німеччина блокує пакет допомоги для України на мільярди доларів, - ОП

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Середа 03 серпня 2022 01:55
Німеччина блокує пакет допомоги для України на мільярди доларів, - ОП Фото: Радник глави ОП Ігор Жовка (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Німеччина та ще деякі держави-члени ЄС блокують виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України. Мовиться про 8 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу Президента Ігоря Жовкви.

За його словами, Україна отримала 1 мільярд євро з тих 9 мільярдів макрофінансової допомоги, яку було схвалено усіма лідерами держав ЄС. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення.

"Очікуємо на отримання ще 8 мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання, і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами", - додав Жовква.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив лідера Франції Еммануеля Макрона допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги на 9 мільярдів євро для нашої держави.

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